Veja a nota da sua faculdade na mais recente avaliação do MEC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta sexta-feira (11) os dados do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) aplicado em 2023.

O Enade é uma avaliação obrigatória aos alunos do último ano de cursos de graduação. A prova compõe o sistema de avaliação e regulação do ensino superior. O exame mede os aspectos da formação geral e específica dos estudantes.

Além da avaliação dos estudantes, as faculdades e os cursos também são avaliados separadamente. Os cursos são avaliados pelo CPC (Conceito Preliminar de Curso) e as faculdades, pelo IGC (Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição).

O IGC é o resultado da avaliação das instituições e corresponde à média das notas do CPC e dos conceitos Capes dos cursos de programas referentes à pós-graduação stricto sensu, ponderadas pelo número de matrículas de cada curso.

Em todos esses índices, a escala vai de 1 a 5, sendo as notas 1 e 2 consideradas insatisfatórias, a 3 é regular e 4 e 5 são satisfatórias.

A cada ano, o Enade é aplicado para concluintes de cursos de determinadas áreas do conhecimento. Na edição de 2023, foram avaliados os bacharelados nas áreas de ciências agrárias, ciências da saúde e engenharias.

No total, foram avaliados 9.812 cursos de 1.347 instituições de ensino, a maioria da rede privada.

Confira abaixo o desempenho de sua faculdade.

TIRE SUAS DÚVIDAS

Conceito Enade – é um indicador de qualidade que avalia os cursos superiores por meio dos desempenhos dos estudantes no Enade. Seu cálculo e sua divulgação ocorrem anualmente para os cursos com pelo menos dois estudantes concluintes participantes do exame.

IDD – Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado – busca mensurar o valor agregado pelo curso, ao considerar os resultados dos estudantes no Enade, ao fim da graduação, e o desempenho no Enem dos mesmos estudantes, quando eram ingressantes na educação superior

CPC – Conceito Preliminar de Curso – combina diferentes aspectos, como desempenho dos estudantes, valor agregado pelo curso, corpo docente, e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo.

IGC – Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição – é resultado da avaliação das instituições de educação superior e corresponde à média das notas do CPC e dos conceitos Capes dos cursos de programas referentes à pós-graduação stricto sensu, ponderadas pelo número de matrículas de cada curso.