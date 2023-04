Veja a cronologia do caso Thiago Brennand, da denúncia à extradição

Brennand tornou-se conhecido após agredir uma mulher dentro de uma academia de luxo em São Paulo

O empresário Thiago Brennand, 43, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos (Grande SP) por volta das 17h50 deste sábado (29), oito meses após o caso que o tornou conhecido e desencadeou uma série de denúncias de crimes sexuais contra mulheres. Ele é alvo de cinco ordens de prisão preventiva e responde a oito denúncias por crimes sexuais, como estupro, e agressões -e nega as acusações.

Brennand tornou-se conhecido após agredir uma mulher dentro de uma academia de luxo em São Paulo.

Após as imagens da agressão serem divulgadas, várias mulheres se organizaram para denunciá-lo por crimes de estupro, cárcere privado, agressões físicas e verbais e perseguição. Ele conseguiu escapar das ordens de prisão por sete meses.

O empresário nega as acusações.

Confira abaixo a cronologia do caso:

3.ago.22 – Brennand é acusado de agredir a modelo e empresária Alliny Helena Gomes, 37, em uma academia no shopping Iguatemi, em São Paulo, batendo em seu tórax, puxando seus cabelos e cuspindo em sua direção. Os dois já haviam conversado e trocado mensagens, e Gomes teria rejeitado convites de Brennand para encontros

29.ago.22 – Vídeo da agressão na academia torna-se público e o caso repercute na imprensa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4.set.22 – Horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, Brennand embarca para os Emirados Árabes Unidos; surgem novas acusações contra o empresário envolvendo agressões contra mulheres

15.set.22 – Brennand torna-se investigado em um segundo caso, agora por suspeitas de estupro, cárcere privado, perseguição, agressões físicas e verbais; onze mulheres o acusam de crimes sexuais, o que incluiria tatuar as vítimas à força com as iniciais de seu nome

27.set.22 – Ainda nos Emirados Árabes, o empresário tem a prisão preventiva decretada pela Justiça em São Paulo por lesão corporal e corrupção de menores; a prisão é referente ao caso da agressão na academia, e a acusação de corrupção de menores se baseia na suspeita de que ele teria incentivado seu filho adolescente, que presenciou a agressão, a ofender a modelo

13.out.2022 – O empresário é preso pela PF em Abu Dhabi, depois solto após pagar fiança e informar um endereço fixo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

14.out.2022 – Brennand torna-se réu pela segunda vez, agora por causa das acusações de crimes sexuais contra ao menos 11 mulheres, e tem um segundo pedido de prisão preventiva decretado; cinco novas denúncias são enviadas por advogados à Promotoria de Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde o empresário tem uma casa e onde os crimes teriam ocorrido

16.out.22 – A estudante de medicina Stefanie Cohen, 30, afirma ter sido estuprada e dopada por Brennand cerca de um ano antes. Com o caso dela, ao menos 15 mulheres até então haviam denunciado o empresário por crimes sexuais

4.nov.22 – O Ministério de Relações Exteriores brasileiro apresenta um pedido formal de extradição de Brennand, que ele responde em liberdade

7.nov.22 – A Justiça de São Paulo determina a prisão preventiva de Brennand pela terceira vez, após os promotores Evelyn Moura Virginio Martins e Josmar Tassignon Júnior apresentarem denúncia por uma suspeita de estupro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

19.dez.22 – A Justiça paulistana aceita uma nova denúncia feita pelo Ministério Público estadual; respondendo a várias acusações de agressão e estupro, Brennand torna-se réu pela sexta vez

10.mar.23 – A Justiça de São Paulo decreta o quarto pedido de prisão preventiva contra Brennand, dessa vez pela acusação de estupro da modelo e estudante de medicina Stefanie Cohen, 30, em outubro de 2021

15.abr.23 – Emirados Árabes Unidos aceitam o pedido de extradição feito pelo governo brasileiro; ele é preso pela segunda vez no dia seguinte e passa a aguardar a chegada de policiais brasileiros para levá-lo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

22.mar.23 – Sai a quinta decretação de prisão do empresário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

26.abr.23 – A embaixada brasileira nos Emirados Árabes recebe a autorização para extraditar o empresário, etapa que libera a PF para ir buscá-lo no país; eles embarcam na madrugada do dia seguinte

29. abr.23 – A expectativa é que, após desembarcar em Guarulhos, o empresário seja levado à sede da PF e passe por um exame do corpo de delito; está prevista uma audiência de custódia com a Justiça e, assim que concluída, ele deve ser encaminhado ao CDP 1 (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo