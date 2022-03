Vazamento faz ‘chover’ em terminal de passageiros de Congonhas

Os vídeos, publicados nas redes sociais, mostram a água caindo sobre cadeiras na frente de uma das portas que costumam ser utilizadas para embarque.

Pessoas que trafegavam no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na tarde desta sexta (4), registraram o momento no qual um vazamento de água no teto forma uma “cachoeira” dentro do terminal de passageiros.

Os vídeos, publicados nas redes sociais, mostram a água caindo sobre cadeiras na frente de uma das portas que costumam ser utilizadas para embarque.

É possível ver que a água se espalha no piso do aeroporto, com grande movimentação de pessoas.

Um dos passageiros presentes no local foi Rafael Arena, que tentava seguir para o Rio de Janeiro e se deparou com a “inundação” dentro da área de embarque.

“Quando pisei no aeroporto, começou a cair aquele temporal, uma chuva de granizo absurda, que durou bons minutos. Depois de um tempo, uns 15 a 20 minutos de granizo, fui para a sala de embarque. Ao entrar, havia esse buraco no teto e estava chovendo, com o piso todo cheio de água, todo mundo olhando incrédulo sem saber o que fazer”, relata ele.

Segundo o passageiro, a luz do aeroporto acabou momentaneamente e o gerador foi acionado, mas uma “sensação de pânico” ficou no ar. Apesar do susto, o voo dele atrasou somente 15 minutos e foi realizado normalmente.

Em resposta à reportagem, a Infraero, responsável pela administração de Congonhas, informou que o vazamento foi registrado em pontos do terminal por causa do “extravasamento do limite de escoamento das calhas do teto”.

Segundo o órgão, equipes de manutenção e limpeza foram acionadas para atuarem na situação e o terminal de passageiros não foi interditado, com operações de embarque e desembarque ocorrendo normalmente.

No ápice da chuva no bairro, por volta das 14h, o aeroporto opera por instrumento, “o que significa que cabe ao comandante/cia aérea optar por pousar ou não”. Às 15h, três voos tiveram atrasos na chegada e um na partida.

TEMPO NA CAPITAL

Após uma manhã de calor, chuvas intensas com queda de granizo foram registradas em pontos isolados da capital, atingindo o bairro de Campo Belo e o de Planalto Paulista, próximo ao aeroporto.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da capital) chamou atenção para possibilidade de alagamentos na zona sul, sudeste e na Marginal Pinheiros. Todos os alertas foram desativados por volta das 15h30, quando a situação da chuva melhorou na capital paulista.

Este é o segundo tipo de vazamento registrado em uma semana em aeroportos por causa da chuva na Grande São Paulo.

Na última terça-feira (1º), parte do teto do terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos também virou uma “cachoeira” por causa das fortes chuvas. Imagens foram registradas por passageiros que estavam na área, que corresponde a voos internacionais.

De acordo com a concessionária GRU Airport, que administra o aeroporto, um transbordamento de calhas foi registrado em parte do telhado do local, o que justifica a formação da “cachoeira”

A situação foi resolvida ainda na terça-feira.