Vale: pagamento de R$ 236 milhões de indenização terá prazo de 8 anos

A Vale confirmou nesta sexta-feira, 25, que assinou Termo de Compromisso com o Governo de Minas Gerais, órgãos reguladores e Ministérios Públicos Estaduais e Federais estabelecendo um cronograma e reforçando o compromisso de eliminar todas as suas estruturas alteradas a montante no Brasil. A empresa é responsável por 23 estruturas desse tipo em Minas Gerais.

Nos termos do acordo, a Vale vai pagar R$ 236 milhões em contrapartida ao Estado. Segundo comunicado, o montante será destinado para investimentos em projetos sociais e ambientais, a serem desembolsados ao longo de oito anos.

Estadão Conteúdo