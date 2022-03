Vale diz que analisará decisão do TRT-MG sobre indenização a empregados mortos em Brumadinho

“A empresa informa que respeita o entendimento dos julgadores e analisará, quando publicada, a decisão do TRT”, disse em nota.

A Vale informou que analisará, quando publicada, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3ª Região (MG), que por maioria nesta quarta-feira, 9, condenou a Vale a indenizar com R$ 1 milhão as famílias de cada um dos 131 trabalhadores mortos após o rompimento da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, há três anos

“A empresa informa que respeita o entendimento dos julgadores e analisará, quando publicada, a decisão do TRT”, disse em nota.

A companhia ressaltou que vem realizando acordos com os familiares dos trabalhadores desde 2019, a fim de garantir uma reparação rápida e integral. As indenizações trabalhistas têm como base o acordo assinado entre a empresa e o Ministério Público do Trabalho, com a participação dos sindicatos, que determina que pais, cônjuges ou companheiros(as), filhos e irmãos de trabalhadores falecidos recebam, individualmente, indenização por dano moral.

A ação por danos morais às vítimas foi impetrada pelo sindicato Metabase Brumadinho, representado pela Advocacia Garcez.

De acordo com a Vale, pelo menos um familiar de cada trabalhador, próprio ou terceirizado, falecido no rompimento, já celebrou acordo de indenização com a empresa.

“Desde 2019, já foram firmados acordos com mais de 1,7 mil familiares de trabalhadores falecidos, tendo sido pagos mais de R$ 1,1 bilhão no âmbito da Justiça do Trabalho”, informou a Vale

Estadão Conteúdo