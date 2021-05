Vacina: Bolsonaro prevê recorde mensal de distribuição

Por meio do Twitter, Bolsonaro disse que os Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFA) que serão usados para a produção de 12 milhões de doses AstraZeneca/Fiocruz também chegam neste sábado (22)

Na manhã deste sábado (22), o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) comunicou que o Ministério da Saúde recebe hoje mais 6,1 milhões de doses. De acordo com o presidente, “a previsão é de mais de 30 milhões de doses distribuídas no mês de maio”.

Por meio do Twitter, Bolsonaro disse que os Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFA) que serão usados para a produção de 12 milhões de doses AstraZeneca/Fiocruz também chegam neste sábado (22).

“Antecipação: um dos lotes de IFA estava previsto para chegar dia 29 de maio e, portanto, já vem para a Fiocruz!”, escreveu Jair Bolsonaro.

O presidente informou ainda que as 6,1 milhões de doses recebidas hoje já vão para o centro de distribuição do ministério. “Desse total, 374 mil doses ficam no Rio de Janeiro (RJ), para entrega ao estado”, finalizou.