Usina hidrelétrica multiplica total de funcionários por dez para adiantar obra

Joana Cunha

São Paulo, SP

O canteiro de obra da usina hidrelétrica São Roque, no rio Canoas, em Santa Catarina, saltou de cerca 100 trabalhadores em janeiro de 2021, antes do início da vacinação contra a Covid, para mais de 970 no mês passado.

O empurrão da mão de obra é uma tentativa da Nova Engevix, responsável pela obra, de adiantar a entrega da usina.

A meta é dar início à operação comercial de duas das três unidades geradoras em maio.

Com capacidade instalada de 141,9 MW, o empreendimento deve gerar energia equivalente ao consumo residencial de Florianópolis, Joinville, Chapecó e Blumenau, segundo a empresa.

Após a largada, a companhia também tem planos para expandir São Roque com geração solar em usina híbrida.