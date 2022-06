URGENTE: Terceiro suspeito por assassinatos na Amazônia se entrega à polícia

Jeferson da Silva Lima, conhecido como “Pelado da Dinha”, “que se encontrava foragido, se entregou na delegacia de Atalaia do Norte”

Um terceiro suspeito de participar do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do especialista indigenista Bruno Pereira na Amazônia brasileira se entregou na manhã deste sábado (18) – anunciou a Polícia Federal (PF).

Jeferson da Silva Lima, conhecido como “Pelado da Dinha”, “que se encontrava foragido, se entregou na delegacia de Atalaia do Norte”, no oeste do Amazonas, e “será interrogado”, informou a polícia em um comunicado.

