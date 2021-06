Urgente: Prédio desaba em Rio das Pedras, zona oeste do RJ

De acordo com moradores, outros três prédios foram atingidos pelos escombros e um grande incêndio foi controlado pelos bombeiros

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro atendeu na madrugada desta quinta (03) moradores de prédio com quatro andares que desabou na comunidade do Rio das Pedras na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Ainda na madrugada, moradores ouviram um grande barulho no exato momento em que o prédio desabou. De acordo com moradores outros três prédios foram atingidos pelos escombros e um grande incêndio foi controlado pelos bombeiros.

De acordo com moradores, três pessoas feridas foram socorridas com vida pelos bombeiros e levadas para hospital na Barra da Tijuca. Ao todo mais de 10 pessoas foram feridas pelo desabamento.

Não é a primeira vez que desabamento ocorre na região, em abril de 2019 dois prédios residenciais desabaram deixando um saldo de mais de 24 mortos, na comunidade da Muzema.

Aguarde mais informações