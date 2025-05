Universidade Zumbi dos Palmares realiza Prêmio Melhores Empresas e Líderes da Diversidade

PAOLA FERREIRA ROSA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Universidade Zumbi dos Palmares e a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial realizaram, nesta quinta-feira (15), a entrega do Prêmio Melhores Empresas e Líderes da Diversidade. A premiação, que aconteceu no salão nobre da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), precedeu um jantar oferecido a 150 convidados, entre eles presidentes de grandes corporações e representantes políticos.

De acordo com a organização do evento, o prêmio tem como objetivo de fortalecer ações e políticas de promoção à diversidade, além de reivindicar mais espaços para pessoas negras, LGBTQIA+ e mulheres no mercado de trabalho. A premiação celebra ainda o comprometimento de pessoas e instituições com a promoção da equidade racial.

Para a premiação, as cerca de cem empresas signatárias da Iniciativa empresarial pela Igualdade Racial apresentaram seus cases a uma banca de avaliação. A comissão avaliou as iniciativas voltadas à inclusão e elegeu as melhores. Também foram eleitas personalidades cujas ações, atitudes e posturas foram relevantes para promoção da diversidade.

“Em um momento em que a agenda da diversidade e inclusão está sendo combatida e questionada, dar visibilidade às ações dessas empresas e às pessoas que atuam para promover a equidade entre negros e brancos no nosso país é uma maneira de manter esse tema em destaque e reconhecer aqueles que estão firmes na defesa desses valores”, afirma à reportagem José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares.

Entre as empresas homenageadas estão Unilever, Modelez, o grupo de varejo alimentar GPA, O Boticario, BNDES e TOTVS. Entre as lideranças de destaque estão Frederico Trajano, presidente da Magazine Luiza, André Felicíssimo, presidente da P&G, Cristian Gebara, presidente da Vivo, Kleytton Morais, presidente da Fundação Banco do Brasil, Andrea Krewer, presidente da Sodexo, e Vera Buzanello, presidente da Warner Bros Discovery.

O evento acontece na semana em que se comemora a Abolição da Escravatura, data marcada pela reivindicação de movimentos sociais por políticas de reparação a pretos e pardos no Brasil.

“Fizemos isso nas proximidades do 13 de maio para denunciar que nós temos problemas terríveis para serem trabalhados nessa agenda de conclusão da libertação dos negros no nosso país. Precisamos transformar essa liberdade formal numa liberdade real, material, efetiva, e que alcance a todos”, diz José Vicente.

Também na esteira das discussões levantadas pelo 13 de maio, uma delegação de professores e 26 estudantes da Universidade Zumbi dos Palmares viajaram a Brasília para visitar a Esplanada dos Ministérios, os Tribunais Superiores e o Palácio do Planalto.

Eles se encontraram com os ministros Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, da Justiça, e Anielle Franco, da Igualdade Racial, para reivindicar mais espaço para a inclusão e a valorização da diversidade no país. Segundo José Vicente, esta foi a primeira vez que muitos dos estudantes foram à Capital Federal e andaram de avião.