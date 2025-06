Três suspeitos morrem em confronto com a PM em Cubatão (SP)

FOLHAPRESS

Um confronto entre equipes das forças especiais da Polícia Militar e seis suspeitos armados terminou com a morte de três deles na manhã desta quinta-feira (19) na altura do km 59 da rodovia dos Imigrantes, em Cubatão (SP), na serra do Mar.

De acordo com as informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), policiais da Força Tática da PM faziam patrulhamento na noite de quarta-feira (18) na comunidade Vila Esperança, em Cubatão, quando viram seis suspeitos armados.

Na tentativa de abordagem, houve confronto, e os criminosos conseguiram fugir. A SSP diz que equipes das Operações Especiais foram destacadas e fizeram novas buscas na área de mata e de mangue, com o uso de drones e embarcações, trabalho que se estendeu até a manhã desta quinta-feira, quando os suspeitos foram localizados no km 59 da rodovia.

“O grupo atirou e a equipe interveio. Três suspeitos foram baleados e morreram. As armas dos PMs e dos criminosos foram apreendidas, além de diversas porções de cocaína, crack e maconha, rádios comunicadores, um caderno e uma quantia em dinheiro”, explica a SSP.

O caso foi registrado na Delegacia de Cubatão e as investigações seguem para identificar e prender os demais envolvidos, que conseguiram fugir, além de explicar o que grupo suspeito fazia no local. A Polícia Militar instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias dos fatos.