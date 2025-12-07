Três PMs são presos sob suspeita de matar ladrão desarmado e rendido em São Paulo

PAULO EDUARDO DIAS E TULIO KRUSE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Três policiais militares foram presos em flagrante na madrugada deste sábado (6) sob suspeita de matar um suposto ladrão de residência. As imagens das câmeras corporais dos próprios PMs teriam captado o momento em que eles atiram contra um jovem de 18 anos dentro de uma casa no bairro Planalto Paulista, na zona sul de São Paulo. Ele estaria desarmado.



Segundo o registro do caso, os três PMs estavam com as câmeras corporais desligadas no momento em que atiraram. Eles teriam acionado os equipamentos só depois.



Ainda assim, foi possível ter imagens da ação porque o equipamento da PM registra os 90 segundos anteriores ao acionamento da câmera. Os vídeos mostram que o suspeito estava rendido, com as mãos levantadas e desarmado no momento em que foi atingido, segundo o documento.



O boletim de ocorrência do caso aponta que quatro homens encapuzados entraram na casa de um casal idosos, por volta das 20h20. Os assaltantes amarraram os pés e as mãos e amordaçaram as vítimas. Eles teriam entrado no imóvel com um controle remoto.



Uma equipe da Força Tática da PM chegou à casa cerca de 20 minutos após o início do assalto, período em que três criminosos passaram revirando o imóvel, enquanto um quarto homem, que estaria armado, permaneceu vigiando o casal. Os assaltantes se preparavam para fugir e já haviam desamarrado uma moradora para que ela buscasse a chave do carro da família.



Os policiais entraram e procuraram pelos ladrões. O casal afirmou que não viu o momento em que eles atiraram contra Juan Dantas de Oliveira, 18, que seria um dos homens encapuzados que entraram na casa. Apenas “ouviram comandos de abordagem e sons de disparos provenientes da ação policial”, registra o BO.



PMs ESTAVAM COM CÂMERAS DESLIGADAS



O boletim de ocorrência conta ainda com o depoimento de outros dois policiais que estavam fazendo patrulhamento de rotina na região quando foram acionados via rádio para ir até o local. Eles relatam que, ao chegar, notaram que a Força Tática já estava dentro da casa. Eles teriam entrado no imóvel pelo andar superior com uma escada.



Juan estaria escondido na lavanderia quando foi encontrado pelos policiais, de acordo com o relato da segunda equipe policial. Um PM disse à Polícia Civil, em depoimento, que não tinha visão direta do local onde Juan se escondia e só se deu conta de que o suspeito estava ali quando ouviu os agentes da Força Tática falando com o rapaz e, em seguida, atirando.



Outro suspeito foi encontrado dentro da chaminé da churrasqueira. Uma pistola calibre 9 mm foi encontrada num armário ao lado. Outros dois suspeitos foram rendidos e presos dentro da casa, entre eles um adolescente de 17 anos. A polícia identificou que outro suspeito teria permanecido num carro em frente à casa, mas conseguiu fugir.



Uma ambulância foi ao local e levou Juan para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Mariana, mas ele não resistiu aos ferimentos. Os policiais tiveram a prisão em flagrante decretada pela Polícia Militar e também DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Polícia Civil.



Ao serem interrogados na sede do DHPP, os PMs ficaram em silêncio. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Presídio Militar Romão Gomes.



“A Polícia Militar reforça que não compactua com excessos ou desvios de conduta e que atua com rigor para responsabilizar aqueles que violam as leis ou os protocolos institucionais”, informou a corporação, em nota encamihada pela Secretaria de Segurança Pública.