Trabalhadores Correios aguardam para segunda-feira avanço nas negociações

Os Sindicatos de todo o país já possuem assembleias agendadas para analisar contraproposta ou para a deflagração de greve

O Comando de Negociação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) aguarda para esta segunda-feira, 11, uma contraproposta por parte dos Correios. Os Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios de todos os estados já possuem assembleias agendadas para terça-feira, 12, e a categoria pode deflagrar greve caso não haja avanços.

As reivindicações foram apresentadas para os gestores em busca de acordo após diversas mesas de negociação, existindo sempre dificuldades para avançar com as pautas. Na sexta-feira, para demonstrar a viabilidade das demandas, houve mais uma reunião, tendo a participação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Segundo o Comando, a proposta do encontro com o Sest foi eliminar a barreira imposta pelos Correios que sempre elencam dificuldades para avançar nas pautas devido a possibilidade de tornar a empresa inviável financeiramente. No encontro, houve a demonstração de que não há dependência financeira do governo para a concessão dos itens elencados.

Representantes dos Ministério da Comunicação também participaram da reunião, tendo a oportunidade de tratar da anulação da portaria que instituiu a Distribuição Domiciliar Alternada (DDA), dispositivo que prejudica a universalização dos serviços e a entrega diária porta a porta.

Os trabalhadores dos Correios reivindicam reajuste salarial, a retomada do antigo modelo do plano de saúde, um novo Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), concurso público, sustentabilidade e qualidade dos serviços dos Correios e, principalmente, a valorização dos empregados.