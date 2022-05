Tiroteios entre traficantes assustam favela na zona norte do Rio; PM realiza ação

O Morro dos Macacos teria sido invadido por uma quadrilha que atua no Morro do São João, no Engenho Novo, bairro vizinho. Equipes policiais estão nos morros.

Uma disputa entre facções criminosas rivais está por trás dos tiroteios que têm assustado nesta semana os moradores do Morro dos Macacos, comunidade no bairro de Vila Isabel, na zona norte da cidade do Rio. Agentes da Polícia Militar realizam nova operação na manhã deste sábado (14), na região.

Na manhã de quinta-feira (12), um catador morreu depois de ser atingido por um tiro. Ele foi ferido na comunidade e socorrido ao Hospital Federal do Andaraí, no bairro do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos, segundo informações da Unidade de Polícia Pacificadora Macacos (UPP Macacos). A morte da vítima é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital.

O Morro dos Macacos teria sido invadido por uma quadrilha que atua no Morro do São João, no Engenho Novo, bairro vizinho. A disputa tem como objetivo o controle do tráfico de drogas na região.

Equipes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar atuam neste sábado tanto no Morro dos Macacos quanto no Morro São João. Em nota, a PM informou que o BOPE atua em apoio à Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), “com o objetivo de coibir movimentações criminosas nesta região, onde o policiamento foi intensificado nos últimos dias devido a confrontos armados entre facções rivais”.

Os aplicativos Fogo Cruzado e Onde Tem Tiroteio-RJ (OTT-RJ) – que disponibilizam informações coletadas por usuários, imprensa e polícias – relataram novos tiroteios na noite desta sexta-feira (13).

Estadão Conteúdo