Terremoto de magnitude 5.7 no Peru é sentido no Norte do Brasil

No estado do Acre, por exemplo, pelo menos sete municípios sentiram o tremor

Um terremoto de magnitude 5.7 atingiu o Peru na noite deste sábado (9) e teve reflexos no Norte do Brasil. No estado do Acre, por exemplo, pelo menos sete municípios sentiram o tremor.



Segundo informações do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos, na sigla em inglês), o epicentro do terremoto ocorreu a 13,5 quilômetros de profundidade. A distância da superfície é considerada pequena, o que amplia o impacto do tremor em outras regiões -assim, ele chegou ao Brasil.



O Observatório Sismológico da UnB também registrou o tremor. Até o fechamento desta reportagem, não havia registro de vítimas ou prejuízos em construções.



O time de Rio Branco publicou nas redes sociais que terremoto foi sentido na Arena da Floresta durante a final do campeonato acreano do futebol masculino. A capital do Acre está a 1.100 quilômetros de distância do epicentro do tremor.



Moradores de diferentes regiões da cidade relataram nas redes sociais sensação de “tontura”. No sábado passado (2), um outro terremoto que atingiu o Peru também foi sentido por cidades do Norte do Brasil.