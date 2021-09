Terremoto de magnitude 4.8 atinge cidades do interior do Amazonas e Acre

“O evento ocorreu em uma região de baixa densidade populacional. Não temos muitos relatos”, explicou o geofísico Marcos Ferreira

Um tremor de terra de magnitude 4.8 na escala Richter foi registrado no município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. O terremoto ocorreu às 22h14 (de Brasília) de quarta-feira (8) e sua magnitude é considerada mediana para os níveis registrados no Brasil pelas estações da RSBR (Rede Sismográfica Brasileira). O abalo sísmico não causou danos à população, de acordo com a entidade.



O SGB/CPRM (Serviço Geológico do Brasil/Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) confirmou o tremor de terra. “O evento sísmico ocorreu em uma região de baixa densidade populacional. Assim, não temos muitos relatos de que foi sentido na região”, explicou o geofísico Marcos Ferreira, do SGB/CPRM.



Conforme o geofísico, as cidades mais próximas do epicentro são Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul, no Acre, já que a área territorial da cidade amazonense é muito grande. De acordo com ele, a profundidade do tremor foi calculada em cerca de 15 quilômetros, considerado relativamente raso.



Marcos Ferreira ressalta que os eventos dessa região costumam ser resultados das atividades da placa Nazca, localizada no lado esquerdo da Placa Sul-Americana, onde fica o Brasil. Apesar disso, os abalos da região costumam ser mais profundos que o registrado ontem, ficando em torno de 500 e 600 km.



“Esse evento pode ser ou não resultado da atividade da placa de Nazca. No entanto, como não há tantos eventos com essa magnitude em profundidades menores na região, pode ser reflexo, ou então um outro mecanismo”, salienta. A Rede Sismográfica Brasileira afirmou que o último tremor registrado na região do Amazonas ocorreu em 3 de março, em Presidente Figueiredo, com magnitude de 3.9 na escala Richter.