Temporal provoca estragos em cidades do interior do Rio de Janeiro

Um temporal na tarde desta quarta-feira (30) provocou alagamentos e deslizamentos em Conceição de Macabu, no interior do Rio de Janeiro. Imagens registradas por moradores da cidade de 23 mil habitantes mostram ruas cheias de água e lama, casas inundadas, árvores caídas e carros arrastados.

Ao menos 25 pessoas estão desabrigadas e cinco ficaram feridas.

A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição pede a doação de alimentos não perecíveis, água, roupas de cama e produtos de higiene pessoal para os moradores que não podem voltar para casa e recebem ajuda no salão paroquial.

As aulas nas escolas municipais foram suspensas nesta quinta (1º) e sexta-feira (2). A prefeitura informou também que não haverá atendimento nas unidades de saúde de três bairros.

O temporal prejudica o fornecimento de água. O nível do rio onde é feita a captação subiu e deixou a água com aspecto barrento, o que levou à suspensão do serviço. Em comunicado, a prefeitura pediu que a população economize no consumo.

Em Macaé, também na região norte do estado, há dez famílias desabrigadas por causa das chuvas fortes dos últimos dias. Elas foram acolhidas em um abrigo emergencial.

Segundo a Defesa Civil, choveu 220 mm em 24 horas, um volume esperado para todo o mês de novembro.

“É uma chuva histórica. Estamos vendo uma cidade toda alagada”, disse o prefeito Welberth Rezende (Cidadania).

O município também suspendeu as aulas nesta quinta para limpar e fazer os reparos necessários nas unidades escolares após o temporal.

Uma barreira chegou a interditar a rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Imboassica, na tarde de quarta. A via foi liberada no final do dia. A rodovia Norte-Sul registrou pontos de alagamento.

A previsão é de que as chuvas continuem até domingo (4), o que deixa a região em situação de alerta.

