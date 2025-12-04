Temporal derruba árvores e causa alagamentos em cidades do Espírito Santo

CATARINA SCORTECCI

FOLHAPRESS

As chuvas intensas que atingem o Espírito Santo desde quarta-feira (3) provocaram pontos de alagamentos em ruas, além de queda de árvores e de muros em algumas cidades.



Nesta quinta-feira (4), o Inmet alerta para “grande perigo” em mais de 50 cidades do estado por causa da possibilidade de acumulado de chuva acima de 100 mm/dia. Há risco de transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.



As instabilidades fazem parte da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), e as chuvas fortes devem se manter até o domingo (7).



De acordo com boletim divulgado às 11h desta quinta pela Defesa Civil do Espírito Santo, a cidade de Ibitirama registrou o maior acumulado de chuva em 24h, 103 mm. Outras cidades ficaram com níveis superiores a 70 mm, como Aracruz (88 mm), Guaçuí (83 mm) e Muniz Freire (77 mm).



O boletim informa ainda que 12 cidades já relataram algum tipo de estrago, com nove pessoas desalojadas no total. Não há feridos.



As ocorrências foram registradas nos municípios de Mimoso do Sul, Muniz Freire, Cariacica, Ibiraçu, Rio Novo do Sul, Guaçuí, Muqui, Vitória, Vila Velha, Iconha, Alfredo Chaves, Anchieta.



Em Rio Novo do Sul, no centro da cidade, a calha no teto de uma escola estadual não conseguiu dar vazão à água da chuva e um buraco no forro se abriu, alagando corredores e salas. Na cidade de Iconha, o teto de uma igreja na região central também foi danificado.



Na cidade de Mimoso do Sul, no Distrito de Conceição de Muqui, a água da chuva entrou em quatro casas devido ao transbordamento de um córrego e a quadra da comunidade também foi invadida por lama.



No município de Cariacica, cinco bairros registraram pontos de alagamento, dois muros caíram e também houve deslizamento de terra. Na capital Vitória, a queda de árvore atingiu a fiação de um poste e interditou uma rua.



Para sexta-feira (5), a Defesa Civil mantém aviso de alerta para o estado, principalmente para as regiões norte e noroeste, onde há probabilidade de até 70% de ocorrência de chuvas com acumulados entre 30 mm e 50 mm.