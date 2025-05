Suspeito de furtar carro no condomínio de Derrite é preso em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O homem suspeito de furtar um carro na garagem do condomínio do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, foi preso hoje pela Polícia Civil de São Paulo.



Assaltante é suspeito de roubar uma série de condomínios de luxo em São Paulo. Ele foi preso pelo Cerco (Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado) e por agentes da 91ª DP, onde o crime foi registrado. Detalhes sobre a detenção não foram informados pela Polícia Civil.



Homem tinha o mesmo modus operandi em todas as ações criminosas e foi gravado por câmeras de segurança. Vídeos divulgados pela Polícia Civil nas redes sociais mostram que ele se aproveitava do momento em que moradores entravam nos prédios para ir junto com eles, cometendo os furtos e saindo do local como se fosse morador.



Nome do homem preso não foi divulgado pela polícia. O UOL não encontrou a defesa dele até o momento. O espaço segue aberto para defesa e será atualizado se houver posicionamento.



Carro de luxo avaliado em R$ 170 mil foi roubado da garagem do prédio em que Derrite mora em 7 de maio. O autor do crime se passou por morador e conseguiu entrar no condomínio, foi até a garagem, escolheu um automóvel, furtou o veículo e foi embora sem levantar suspeitas.



Carro furtado foi localizado na zona leste da capital. O automóvel foi encontrado em São Miguel Paulista e levado para perícia.



Secretaria de Segurança Pública do estado afirmou que tem atuado para combater o roubo e furto de veículos, especialmente na capital. De acordo com a pasta, “a Polícia Civil tem intensificado as investigações com foco na desarticulação de grupos criminosos, utilizando recursos de inteligência e tecnologia e realizando ações em desmanches e lojas de venda de peças automotivas para identificar receptadores, responsáveis por alimentar a cadeia ilícita por trás destes crimes”.