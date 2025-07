suspeito de ferir passageira com pedrada em ataque a ônibus é preso em sp

FÁBIO PESCARINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil prendeu, na noite deste domingo (6), um homem suspeito de ser o responsável por atirar uma pedra em um ônibus e ferir uma passageira no último dia 27, na avenida Washington Luiz, zona sul de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito foi identificado e preso por policiais da 6ª Disccpaat (Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio), do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

A mulher de 31 anos ficou ferida por estilhaços do vidro quebrado pela pedrada.

Uma câmera instalada no interior do veículo mostrou quando o coletivo foi atingido pela violência do ataque. A mulher estava no primeiro banco do lado direito do ônibus, mexendo no celular, quando o vidro estourou em cima dela. O smartphone acabou jogado para o meio do corredor. Desesperada, a passageira colocou a mão no rosto e começou a gritar. Ela continuou no lugar até o motorista parar o veículo.

Segundo a polícia, guardas-civis municipais que atenderam a a ocorrência foram informados pelo motorista que a pedra foi lançada do lado direto próxima a porta.

A passageira acabou socorrida à UPA Vila Santa Catarina. Ele chegou a descer do veículo para tentar identificar o agressor, mas ele já havia fugido do local.

Ao todo, quatro pessoas foram detidas nos últimos dias, por suspeita de depredarem ônibus na Grande São Paulo.

A primeira detenção foi de um adolescente em Cotia, na região metropolitana. No sábado (5), dois homens haviam sido presos em flagrante após danificarem coletivos em Pirituba e Santo Amaro, nas zonas oeste e sul, respectivamente — uma passageira ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Taipas.

Seu quadro de saúde não foi informado.

Somente na cidade de São Paulo, oito ônibus foram depredados entre sábado e a manhã desta segunda-feira (7), de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Urbana Transporte e a SPTrans, estatal que gerencia o transporte coletivo municipal.

Desde o 12 de junho, quando os ataques começaram, as empresas operadoras relataram que 269 ônibus do sistema municipal foram depredados. “Os atos aconteceram de forma distribuída por todas as regiões da cidade”, diz a secretaria.

Na manhã da última quinta-feira (3), a Polícia Militar anunciou a implantação da Operação Impacto — Proteção a Coletivos. Ela será realizada até o próximo dia 31 em áreas com mais incidências de vandalismo no estado. Ao todo estão sendo mobilizados 3.641 viaturas e 7.890 PMs.

De acordo com a Polícia Civil, 60% dos ataques estão concentrados na zona sul, com destaque para as avenidas Cupecê, Washington Luís e Vereador João de Luca.

Em entrevista coletiva na manhã desta quinta, o delegado Ronaldo Sayeg, diretor do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), afirmou que, por ora, a Polícia Civil descarta a participação do crime organizado nas ações.

As ações criminosas, conforme a Polícia Civil, são coordenadas e, geralmente, acontecem a partir das 22h.

Os investigadores apuram se os atos surgem a partir de desafios marcados pela internet, mas ainda não encontraram evidências disso no monitoramento de plataformas digitais e redes sociais.

Segundo o delegado Ronaldo Sayeg, diretor do Deic, o perfil dos vândalos é de pessoas jovens.