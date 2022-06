Supermercados sentem impacto da inflação nas vendas, diz pesquisa

No mês, a quantidade de unidades vendidas encolheu mais de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado

Joana Cunha

São Paulo, SP Maio teve a pior performance dos últimos 17 meses em unidades vendidas nos supermercados e atacarejos, segundo levantamento da Radar Scanntech. O movimento é reflexo da inflação. O número de itens caiu enquanto os preços subiram, de acordo com o monitoramento. No mês, a quantidade de unidades vendidas encolheu mais de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a empresa. Chama atenção na pesquisa a queda na venda de bebidas alcoólicas, puxada pela cerveja. A retração pode ser atribuída ao fim do isolamento social, que reaqueceu o consumo nos bares e restaurantes.