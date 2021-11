‘Superbebê’ nasce com 7kg no Pará e surpreende pais e equipe médica

Após o parto cesárea, a mãe Francilene passa bem e o pai, Paulo, afirmou que vive uma mistura de alívio, surpresa e preocupação

No dia 15 de novembro, nasceu, em Belém, um “superbebê”, como são chamados recém-nascidos que pesem mais de 4 quilos. A bebê Estefany nasceu com 7,038 quilos e com mais de 61 centímetros e virou uma celebridade entre médicos e enfermeiros do Hospital da Santa Casa de Misericórdia.

“Ela é uma bebê muito fofa, grande e linda. Como ela foge do nosso padrão de tamanho de recém-nascido, a princípio ela foi acomodada em um berço aquecido, pois não coube dentro do isolete que a gente normalmente usa. Ela é o xodó de toda a equipe”, relatou a médica pediatra neonatologista Olívia Mota.

Estefany é filha do casal de agricultores Francilene do Espírito Santo Araújo e Paulo César Santana Evangelista, moradores da localidade de Igarapé Mocoonzinho, no município de Acará, nordeste do estado.

Roupas pequenas preocupam

Após o parto cesárea, a mãe Francilene passa bem e o pai, Paulo, afirmou que vive uma mistura de alívio, surpresa e preocupação.

De acordo com ele, o alívio e a surpresa vieram ao longo processo do parto que transcorreu bem. A esposa e a filha, que por ser um bebê grande demais e fora dos padrões, está em observação no hospital.

A preocupação está nas roupas da criança. A família mora em uma cidade do interior do estado, e levou apenas uma mala com roupinhas para recém-nascidos comum, que não couberam na bebê.

“Não deu nela pelo tamanho. Agora estamos sem as roupas ideais para nossa filha. Agora temos que fazer um novo enxoval que atenda o seu tamanho”, disse o pai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa foi a primeira gravidez de Francilene. Paulo já tem dois filhos de outro casamento. A mãe acredita que Estefany nasceu grande porque comeu muito durante a sua gestação. Os médicos falam que ela teve diabetes gestacional.

“A médica disse que a minha filha precisa ficar mais um pouco aqui por causa que nasceu muito grande. Lá em casa, souberam que ela é grandona pelas fotos do celular”.

Família ansiosa

Paulo está ansioso para que a esposa e filha recebam alta. Segundo ele, a chegada deles na comunidade de Igarapé Mocoonzinho será celebrada pela família.

“Não vejo a hora dela chegar lá em casa, os avós possam vê-la e os dois irmãos dela, que tive no primeiro casamento. Agora Deus nos deu a Estefany. Estou muito feliz por isso. Ela será o xodó da família. O que mais quero é vê-la em casa”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A bebê é a primeira menina da família.

“A expectativa agora é cuidar dela, vê-la crescer e educar que é um dos primeiros caminhos de tudo”, completou.

Essa expectativa é confirmada pela a avó Benedita Bastos, de 58 anos.

“Ela é a primeira neta e estamos todos muito felizes com a chegada dela. Estamos torcendo para que ela saia logo, pois lá em casa todo mundo está esperando por Estefany”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Divulgação/Santa Casa

‘Superbebês’ e a diabetes gestacional

Apesar de Estefany estar no hall de celebridades do Hospital da Santa Casa, em Belém, os cuidados com sua saúde terão de ser redobrados.

Segundo Olívia Mota, médica pediatra neonatologista, recém-nascidos que nascem com pesos superior a 4 quilos acontecem porque a mãe adquiriu o diabetes gestacional.

“As mães que têm diabetes gestacional dão à luz a crianças muito grandes, normalmente são bebês maiores que quatro quilos, e não tão grandes quanto a nossa Estefany que surpreendeu pelo peso que nasceu. Uma das prováveis causas da Estefany ter nascido tão grande foi a diabetes gestacional da mãe”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE