STF condena homem que sentou na cadeira de Moraes a 14 anos de prisão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou a 14 anos de prisão Aildo Francisco Lima, que fez uma live sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes durante os atos antidemocráticos de 8 de Janeiro.



Lima foi condenado por cinco crimes: abolição violenta do Estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

O condenado sentou na cadeira de Moraes e disse: “Aê, pessoal, essa daqui é a cadeira do Xandão. Porra, agora eu sou um ministro da Corte. Vamos lá, c*.” A defesa de Lima questionou a autenticidade do vídeo, alegando que o arquivo não corresponde à versão original postada por ele.



Contudo, em depoimento à Polícia Federal, Lima negou ter postado o vídeo em suas redes sociais, mas reconheceu a autoria do material. Em 27 de setembro de 2023, foi preso preventivamente pela PF em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo.



A prisão foi mantida por unanimidade pela Primeira Turma do STF em junho de 2024. Em abril, Moraes concedeu prisão domiciliar a ele. O ministro determinou medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de usar redes sociais, de se comunicar com outros envolvidos no 8 de Janeiro, conceder entrevistas e receber visitas, exceto de advogados e familiares.