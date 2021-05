Startup é selecionada pelo Ministério das Relações Exteriores para representar o Brasil em evento internacional

Plataforma de dados auxilia empresas a atender determinações da LGPD

A plataforma Dados Legais foi uma das empresas selecionadas pelo Ministério das Relações Públicas Exteriores para participar do Dublin Tech Summit (DTS), conferência internacional de tecnologia que será realizada em Dublin, na Irlanda, no dia 17 de junho. A iniciativa se insere no âmbito do Programa de Diplomacia da Inovação (PDI), promovido pelo Ministério. O objetivo é desenvolver ações para elevar o perfil do Brasil junto aos ecossistemas estrangeiros de inovação, visando, entre outros aspectos, identificar parcerias, atrair investimentos e apoiar a internacionalização de startups brasileiras.

A Dados Legais auxilia empresas a cumprir os requisitos da nova Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, reduzindo riscos materiais e de imagem. O ponto central do programa de privacidade e proteção de dados é o mapeamento dos dados. Com a plataforma da Dados Legais é possível identificar os fluxos dos dados pessoais dentro da companhia, através de integrações com os bancos internos e de terceiros.

Luiza Leite

Advogada, CEO e founder da Dados Legais, Luiza Leite está animada com a participação no evento internacional. Pesquisadora em Regulação e Novas Tecnologias pela UFRJ e professora nos cursos de pós-graduação da FGV, a especialista em direito digital tem a expectativa de que o programa vai trazer visibilidade para o mercado de lawtechs brasileiras. “Especialmente para privacy techs. É uma grande oportunidade para levantar investimento em tecnologia nacional, o que alavanca ainda mais a inovação aqui no país”, completou.

Dublin Tech Summit (DTS)

O evento em Dublin reúne mais de 5.000 participantes, 60 países, 100 palestrantes e 50 parceiros. Ele se autointitula como uma das “conferências internacionais de tecnologia de mais rápido crescimento” da Europa. A cúpula tem como objetivo promover o evento anualmente e atrair mais de 10.000 participantes, focados em temas relacionados à tecnologia, como: tecnologias emergentes, aprendizado de máquina, exploração espacial, big data e análises. As inscrições podem ser feitas através do link: https://dublintechsummit.tech/virtual-event-tickets/