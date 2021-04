SP registra 1.299 mortes por covid-19 nas últimas 24h, 2ª pior marca na pandemia

Número de mortes por covid-19 desta quinta-feira é a segunda pior marca desde o início da pandemia, atrás apenas de 1.389 óbitos registrados na terça-feira, 6

O Estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira, 8, 21 004 novas contaminações pela covid-19, um aumento do total de casos de 0,82% nas últimas 24h, e 1.299 novas mortes, alta de 1,64%. No acumulado de toda a pandemia de coronavírus, o total de casos registrados é de 2.597.366 enquanto os óbitos pela doença somam 80.742.

O número de mortes por covid-19 desta quinta-feira é a segunda pior marca desde o início da pandemia, atrás apenas de 1.389 óbitos registrados na terça-feira, 6. São Paulo também registrou a média móvel de 715 mortes nos últimos sete dias. O recorde ocorreu em 1º de abril, com 890, mas ainda não dá para dizer se o Estado já passou pelo pico da curva de óbitos.

Segundo dados compilados desta quinta-feira, São Paulo registra índice de isolamento de 44% no Estado e de 42% na capital, abaixo da meta do governo de 50%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 86,6% no Estado e de 88% na Região Metropolitana.

De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o Estado registra queda semanal – comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores – de 9,3% em novos casos e de 12,8% em novas internações. Novos óbitos regridem 16,6%. Na Região Metropolitana, novos casos regridem 6,2%, novos óbitos, 13,5% e novas internações regrediram 15,1%.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo