Setor elétrico projeta 240 novas usinas solares e eólicas até 2026

Até 2026, o Brasil deve inaugurar mais 241 grandes usinas solares e parques eólicos em operação comercial, segundo levantamento da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) com base em projetos já contratados em leilões dos últimos anos.

A maior parte dos empreendimentos ficará concentrada no Nordeste, em estados como Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte, onde há maior incidência solar e melhor prevalência de ventos.

Com as novas usinas, a CCEE projeta injeção de cerca de 6.000 megawatts de potência no sistema elétrico, o equivalente a quase metade da capacidade da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

A capacidade instalada no país para energia eólica e solar passaria de 27 mil megawatts para 33 mil.

O investimento é da ordem dos R$ 34 bilhões.