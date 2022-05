Servidores da CGU aprovam greve por tempo indeterminado

Além disso, os funcionários reclamam da “perda de 25% do poder de compra dos salários congelados desde janeiro de 2019”

Servidores da CGU (Controladoria-Geral da União) e da STN (Secretaria do Tesouro Nacional) anunciaram nesta sexta (20) que entrarão em greve por tempo indeterminado. Trabalhadores da Secretária vão iniciar a paralisação na segunda-feira (23) e os da Controladoria cruzarão os braços a partir de 30 de maio.

As duas categorias têm as mesmas reivindicações, que incluem reajuste salarial de acordo com a inflação, em 27%; reestruturação de carreira; e exigência de nível superior para a vaga de servidor tanto na CGU quanto na STN.

Uma nota à imprensa feita pelos trabalhadores que aderiram à greve afirma que a paralisação é um último recurso e foi motivada pela “aproximação do fim prazo legal para recomposição remuneratória”.

Assim, trabalhadores da CGU e da STN se juntam aos servidores do BC (Banco Central) e do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que já estão em greve.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou que concederá um reajuste linear de 5% para todas as categorias do funcionalismo, inclusive para as carreiras do Judiciário e do Legislativo. Entretanto, a proposta, que depende de aprovação de deputados e senadores, não foi enviada ao Congresso Nacional.