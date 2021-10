Senado aprova construção de memorial às vítimas da Covid em frente ao Congresso

O texto propõe que sejam instaladas 27 pedras no espelho d’água do Senado para representar as vítimas em cada uma das unidades da federação

BRASÍLIA, DF

Senadores aprovaram nesta terça-feira (5) um projeto de resolução que prevê a construção de um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 em frente ao Congresso Nacional. A proposta vai à promulgação. De autoria do relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), o texto propõe que sejam instaladas 27 pedras no espelho d’água do Senado para representar a dor pela perda das vítimas em cada uma das unidades da federação.



“É importante observar que, conforme a CPI da Pandemia tem evidenciado, muitos desses óbitos seriam evitáveis caso o Poder Público tivesse simplesmente agido em consonância com as recomendações científicas, além da observância dos melhores interesses públicos”, escreveu o senador na justificativa do projeto. A iniciativa teve o apoio de outros 15 integrantes da CPI da Covid, como Omar Aziz (PSD-AM), que foi relator do projeto, e Randolfe Rodrigues (Rede-AP).



“É algo interessante não só pela homenagem que iremos fazer, mas principalmente para que a história registre o que aconteceu no Brasil nas épocas em que vivemos”, disse Aziz. Um vídeo compartilhado por Randolfe nas redes sociais mostra a maquete do projeto arquitetônico. Nas imagens é possível ver 27 lápides que retratam todos os estados e o Distrito Federal. O vídeo tem como trilha a canção “Aos nossos filhos”, de Ivan Lins.



Para sair do papel, no entanto, o memorial precisará da autorização do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional). Isso será necessário porque a área do Congresso é tombada em nível federal e distrital. O Iphan informou que irá se manifestar quando for notificado. De acordo com o último balanço do consórcio de veículos de imprensa, o Brasil contabiliza 598.871 óbitos e 21.498.932 casos de coronavírus desde o início da pandemia.