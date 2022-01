Segunda-feira (10) com chuva que ainda traz problemas para o Brasil

A temperatura sobe em relação ao fim de semana, mas ainda é uma temperatura baixa em relação ao padrão desta época

Chuvas fortes em muitos estados do Brasil é motivo de preocupação em muitos municípios, que sofrem com os dilúvios desde o fim do ano passado. Nesta segunda-feira (10), Sudeste, Centro-Oeste e Norte serão atingidos, se descartar o risco de chuva forte inclusive no oeste da Bahia, no Piauí e no Maranhão.

Temporais são previstos também sobre o Distrito Federal, Goiás, áreas do Rio de Janeiro, norte paulista e Mato Grosso. Na Grande SP o dia será marcado por algumas aberturas de sol entre muitas nuvens e pode chover com moderada intensidade, principalmente entre a tarde e a noite. Pela manhã, a chuva é fraca.

No Rio Grande do Sul, o destaque é o ar seco e quente. A atuação de um bloqueio atmosférico impede o avanço de frentes frias. O estado fica com muito sol nos próximos dias, com temperaturas com temperaturas acima da média.