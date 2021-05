Secretaria de Cultura de SP anuncia R$ 200 milhões para apoio ao setor em 2021

Dividido entre quatro programas diferentes, o valor poderá apoiar, segundo o secretário Sérgio Sá Leitão, 9.340 projetos presencial e online

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo anunciou nesta terça (11) programas de fomento ao setor cultural para este ano que somam R$ 200 milhões, o maior investimento na área já feito no estado.

Além do ProAC Direto, que pode apoiar espaços culturais, e do ProAC Editais, que somam R$ 162 mi, são R$ 20 mi do programa Juntos pela Cultura, e mais R$ 18 mi de recursos da Lei Aldir Blanc, do governo federal, não utilizados por municípios e revertidos ao estado para o ProAC Lab, que vai premiar não contemplados nesta linha em 2020 em áreas como teatro, música e artes visuais.

A secretaria estima que cerca de 138 mil empregos devam ser gerados, e o impacto econômico é estimado em R$ 300 milhões.

As inscrições para os dois editais do ProAC estarão abertas a partir do dia 18, no site da secretaria, e as inscrições já estão abertas para o programa Juntos pela Cultura, até o fim de maio.

Antes da pandemia, o setor cultural representava 3,9% do PIB estadual. Em 2020, R$ 454,2 milhões, de recursos do governo estadual e federal, apoiaram 9 mil projetos em São Paulo.

