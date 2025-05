Sebrae e Ministério do Meio Ambiente fecham acordo de cooperação para fomentar empreendedorismo sustentável

O Sebrae e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) firmaram um termo de cooperação para fomentar o desenvolvimento sustentável para os pequenos negócios. A assinatura ocorreu na abertura do Congresso Internacional de Sustentabilidade para Pequenos Negócios (Ciclos), no auditório do Sebrae Nacional, em Brasília (DF), nesta quarta-feira (7).

O termo amplia a parceria entre as instituições e divulgará produtos e serviços relacionados ao desenvolvimento sustentável e aos cuidados com o meio ambiente para toda a rede de pequenos negócios relacionada ao Sebrae. A ministra do MMA, Marina Silva, reforçou o papel das parcerias como ponto de virada na preservação do planeta:

“Nós estamos provando que é possível crescer economicamente sem precisar destruir a natureza e temos um compromisso com o desmatamento zero até 2030. A COP 30 é o nosso grande desafio, não mais de formular, criar esse ou aquele mecanismo, é o momento da implementação. As respostas já estão dadas. Nós precisamos é implementar o que decidimos ao longo de 33 anos”.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, lembrou do papel social do Sebrae e da meta coletiva de preservação e sustentabilidade. “Sabemos que pertencemos a uma causa importante, a do mundo sustentável, e que agora recebe a inovação e a tecnologia. E, sobretudo, do mundo que precisa também garantir a inclusão, porque não podemos imaginar um mundo sustentável, inovador, globalizado ao convivermos com 750 milhões de seres humanos no mapa da fome e da miséria”, pontuou Décio.

O Ciclos é uma realização do Sebrae Nacional e do Sebrae Mato Grosso e promove uma ampla discussão sobre os desafios e as oportunidades da sustentabilidade empresarial no Brasil. Com foco no fortalecimento do empreendedorismo e da inovação, o congresso reunirá lideranças, especialistas e representantes de diversas instituições públicas e privadas.

A programação inclui palestras, painéis temáticos e uma exposição dos Polos de Referência do Sebrae, destacando iniciativas que colocam os pequenos negócios como protagonistas no enfrentamento das mudanças climáticas. O evento também antecipa debates estratégicos da COP-30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).