São Paulo vai ter mais frio no final de semana? Veja previsão

São Paulo, 13 – A onda de frio que atingiu o Sudeste e o Sul do Brasil nos últimos dias vai diminuir durante o fim de semana, afirmam os meteorologistas.

A partir deste sábado, 14, a temperatura terá uma elevação na região Sudeste, prevê o Climatempo. Esse aquecimento será mais notável durante a tarde. Durante o domingo,15, as temperaturas serão mais elevadas do que no sábado.

A umidade marítima que estava se infiltrando sobre o Sudeste vai diminuir e o ar ficará mais seco no fim de semana, diz o instituto de meteorologia. A previsão é de que o sol predomine em todos os Estados do Sudeste neste sábado. Há possibilidade de névoa e nevoeiro no início da manhã, especialmente em áreas de vales, serras e sobre os rios, por causa das baixas temperaturas do amanhecer.

Durante o domingo, 15 de junho, o sol e o tempo seco também devem predominar em praticamente todo o Sudeste, mas a Grande São Paulo e algumas áreas no centro-oeste e o sul paulista poderão ter chuva, por causa do deslocamento de novas áreas de instabilidade vindas do Sul do Brasil.

Na capital paulista as temperaturas no sábado vão variar de 10°C a 22°C, segundo o Climatempo. A mínima prevista é a mesma da madrugada de sexta-feira, 13, quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 10,1°C na estação do Mirante de Santana (zona norte). O recorde de frio neste ano na capital foi registrado em 30 de maio: 9,6°C.

Para o domingo a previsão do Climatempo é de temperaturas iguais às de sábado: máxima de 22°C e mínima de 10°C. A diferença em relação ao sábado é que há previsão de pancadas de chuva.

Ao longo da próxima semana o frio vai continuar, ainda que menos intenso, prevê o Climatempo: de 12°C a 23°C na segunda-feira, de 13°C a 24°C na terça e na quarta, de 15°C a 22°C na quinta e de 15°C a 20°C na sexta. Só a partir do sábado deve fazer mais calor, com temperaturas de 15°C a 25°C.

Estadão Conteúdo