São Paulo tem vacinação contra a gripe em estações da CPTM e terminais de ônibus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Prefeitura de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (9) uma ação de vacinação contra a influenza em estações da CPTM, terminais de ônibus e no terminal rodoviário do Tietê. A ação acontece de segunda a sexta até o dia 27 de junho, com exceção dos dias 19 e 20, devido ao feriado de Corpus Christi.

O imunizante está disponível para maiores de seis meses de idade. Segundo a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), o objetivo da ação é aumentar o número de vacinados na cidade. Nesta segunda-feira também é celebrado o Dia Nacional da Imunização.

Desde o dia 28 de março a vacina está disponível para os grupos prioritários (idosos, gestantes, povos indígenas, portadores de doenças crônicas e profissionais da saúde, da educação, das forças armadas e de transportes coletivos, entre outros), e em 19 de maio o imunizante passou a ser disponibilizado para toda a população a partir dos seis meses de idade.

Estações e terminais que oferecem vacina contra a gripe, de seg. a sex.:

Estação Luz – CPTM: das 8h30 às 17h Estação Engenheiro Goulart – CPTM: das 8h30 às 17h Estação São Miguel – CPTM: das 8h30 às 17h Estação Itaim Paulista – CPTM: das 8h30 às 17h Estação Corinthians-Itaquera – CPTM: das 8h30 às 17h Estação Perus – CPTM: das 8h30 às 17h Estação Pirituba – CPTM: das 8h30 às 17h Terminal de Ônibus Sacomã: das 8h às 16h Terminal de Ônibus Cachoeirinha: das 9h às 16h Terminal Rodoviário do Tietê: das 9h às 16h O imunizante contra a gripe também é oferecido em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) da capital paulista, de segunda a sexta e de segunda a sábado, respectivamente, das 7h às 19h.

De acordo com a prefeitura, até o dia 3 de junho foram aplicadas 1.927.552 doses da vacina contra a gripe na cidade de São Paulo.