São Paulo registra recorde de congestionamento no ano com chuva e greve de ônibus

A cidade de São Paulo registrou nesta terça-feira, 9, o recorde de congestionamento de 2025. De acordo com dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a capital paulista somou 1.486 quilômetros de trânsito às 19h, superando os 1.335 quilômetros de vias congestionadas registrados em 8 de agosto.

Além da persistente chuva que atingiu a cidade durante a tarde e início da noite – evento que já prejudica o trânsito -, os motoristas e cobradores de ônibus anunciaram também o início de uma greve, o que acabou por piorar ainda mais o fluxo nas vias da cidade.

O recorde de 2025 chegou a ser quebrado inicialmente às 18h30, quando a CET registrou 1.374 quilômetros de congestionamento. O número, no entanto, cresceu e chegou à marca histórica 30 minutos depois.

O recorde entre todos os registros continua sendo o de 5 de setembro de 2019. Conforme dados da companhia, a capital paulista teve, neste dia, 1.902 quilômetros de lentidão registrados às 18h30.

Greve

Por conta de uma ameaça do não pagamento do 13° salário, o sindicato que representa os motoristas e cobradores de ônibus começou a retirar os coletivos de circulação a partir das 16h, deixando de oferecer o transporte em todas as regiões da cidade. Para contornar a situação, a prefeitura anunciou suspensão do rodízio de veículos.

A paralisação da categoria foi encerrada já no período da noite, após as empresas se comprometerem a pagar o 13° salário até o dia 12 de dezembro.

