São Paulo é o primeiro estado a ter 80% da população vacinada com primeira dose

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do estado, 80,02% dos paulistas já estão pré-imunizados

Gabriel de Sousa

De acordo com dados da Secretaria de Saúde e dos consórcios de imprensa, o estado de São Paulo é o primeiro do país a ter 80% da sua população vacinada com a primeira dose. São 37.327.250 habitantes com a D1, o equivalente a 80,02% da população.

Segundo os dados da OMS, o número da porcentagem de primeiras doses aplicadas na população é superior a maioria dos países do G20, como Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido.

A primeira pessoa a ser vacinada no país foi no estado. No dia 17 de janeiro, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, recebeu a dose de abertura da campanha de vacinação contra o coronavírus no Hospital das Clínicas de São Paulo.

Os paulistas também lideram o ranking de segunda dose aplicadas no país. São mais de 64% da população com o esquema vacinal completo.