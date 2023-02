Saiba tudo sobre o VCT 2023: LOCK IN São Paulo

No torneio, serão ao todo 30 equipes que estarão na disputa VCT LOCK/IN São Paulo, além de outras duas equipes chinesas

Começará na próxima semana o VCT LOCK/IN São Paulo 2023, torneio de formato único organizado pela Riot Games. A competição reunirá os melhores nomes do cenário internacional de Valorant em uma competição no estilo mata-mata de início a fim, algo parecido com o da Copa do Brasil. O evento que acontecerá em São Paulo dos dias 13 de fevereiro a 4 de março, tem como favoritas as equipes DRX, OpTic Gaming e a LOUD, equipe brasileira vencedora do último mundial, o Valorant Champions.

No torneio, serão ao todo 30 equipes que estarão na disputa VCT LOCK/IN São Paulo, além de outras duas equipes chinesas, que foram convidadas a participar do evento que premiará o primeiro colocado na quantia de 100 mil dólares (cerca de R$ 519 mil). O evento, que acontecerá no Ginásio do Ibirapuera, situado no bairro paulista, vai comportar público espectador em todos os dias de partidas do evento, que se estenderá até o dia 4 de março.

As melhores equipes da franquia irão se enfrentar em um formato mata-mata, o que talvez não tenha agradado por completo os times participantes. O motivo disso é porque as equipes devem seguir um formato de disputa MD3 (Melhor de 3), com exceção das semifinais e das finais, que serão definidas em formato MD5. Isso implica que o time que sofrer uma única derrota, estará desclassificado e terá que retornar para casa.

VCT LOCK/IN BRASIL vale uma vaga para o torneio no Japão, o Valorant Masters

Além do total em premiações de 500 mil dólares, o VCT LOCK//IN São Paulo irá contemplar o segundo colocado com a quantia de 60 mil dólares e o terceiro lugar leva para casa a quantia de 40 mil dólares. Mas não é apenas isso, o torneio garante também uma vaga para o próximo Valorant Masters ao time vencedor, que será sediada em Tóquio, no Japão. A segunda competição internacional da temporada de 2023, que vai acontecer no mês junho.

O evento do Japão vai reunir as 10 melhores equipes de Valorant das três competições da liga, fornecendo uma vaga extra para a região campeã do VCT LOCK IN do Brasil. O torneio que acontecerá em solo asiático será de extrema importância para as equipes que almejam conquistar uma vaga para o Mundial de Valorant, o Valorant Champions. Após isso, as equipes obterão apenas uma outra chance de alcançar uma vaga para o mundial, por meio do Last Chance Qualifier.

Equipes brasileiras marcam presença no VCT LOCK//IN São Paulo

Dentre as equipes participantes, o país anfitrião do evento não fica atrás e marca presença de peso no evento. O Brasil conta com a participação da LOUD, detentora do título de campeã Mundial de Valorant de 2022. Além do troféu, a LOUD trouxe para casa a quantia de 300 mil dólares (cerca de R$1,5 milhões). A equipe ocupa o sexto lugar das organizações que mais faturaram em competições, já que em 5 disputas a organização faturou nada mais, nada menos do que 2,3 milhões de reais.

Além da LOUD, estão também na disputa as equipes brasileiras: FURIA e MIBR (Made In Brazil), que entram na “briga” pelo primeiro lugar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pacote especial é lançado devido a Competição do FPS da Riot

Em decorrência do torneio que acontece nesta edição no Brasil, a Riot anunciou recentemente o pacote especial de itens com temática LOCK//IN Brasil. Os itens podem ser encontrados por meio das cápsulas do jogo, cujo os jogadores podem encontrar sprays, skins, cards e entre outros itens que reverenciam o evento que concentra os melhores times de Valorant do mundo no Ginásio Ibirapuera, localizado em São Paulo. Mas atenção, estes itens são voltados à competição e não retornarão à loja do jogo.

Parte do valor arrecadado através da vendas destes pacotes especiais será distribuído entre as equipes participantes como um valor adicional ao a premiação fixa do campeonato de Valorant. Os ingressos para assistir a todas as partidas do espetáculo já se encontram disponibilizados à venda no site oficial da Ticket 360. Além disso, as partidas também são transmitidas com narração nas plataformas oficiais da Riot no YouTube e na Twitch.