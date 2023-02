Saiba o que fazer durante a situação de emergência nas praias de SP

O temporal inundou casas, interditou rodovias e provocou deslizamentos em Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga

Ao menos 36 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo entre a noite de sábado, 18, e a madrugada deste domingo, 19. As cidades do litoral norte foram as mais atingidas. Somente em São Sebastião são 35 mortes confirmadas. Até a noite deste domingo, 228 pessoas estão desalojadas e 338, desabrigadas. Os números são da manhã desta segunda-feira, dia 20.

O temporal inundou casas, interditou rodovias e provocou deslizamentos em Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. A Defesa Civil decretou estado de calamidade pública após mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas.

O Estadão preparou uma lista de perguntas e respostas sobre a situação na região e orientações das autoridades sobre os procedimentos que devem ser adotados.

Há previsão de novas chuvas?

A Defesa Civil de São Paulo alerta todo o litoral paulista que há previsão para chuvas intensas e contínuas, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões. Diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco para deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes.

Estou com dificuldade para falar com amigos e familiares. O que devo fazer?

Em caso de emergências, acione a Defesa Civil pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193, mas é possível que você tenha dificuldades para contactar parentes ou amigos. As operadoras Tim e Vivo estão com problemas nas redes. As duas concessionárias de energia que atuam na região também busca a normalização do fornecimento aos clientes que estavam sem luz.

Devo ir até o local para ajudar parentes e amigos?

Não ande ou dirija em áreas de inundação. Não cruze pontes, ruas ou avenidas alagadas. Procure sempre um lugar elevado para estacionar. Entrar nas águas pode resultar em ferimentos ou morte. Segundo a Defesa Civil, apenas 15 cm de água em movimento podem derrubá-lo, e 30 cm de água em movimento são suficientes para arrastar o veículo. Em caso de inclinação diferente dos muros, saia do local.

Quais estradas estão interditadas?

Entre Toque-Toque e Bertioga, não há opção de tráfego. Também não há opção de tráfego entre Juquehy e São Sebastião, sendo a rota alternativa o sistema Anchieta/Imigrantes. A indicação é a mesma para quem esteja na Rio-Santos no trecho Bertioga/São Sebastião.

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) foi interditada na altura do quilômetro 82, em Biritiba Mirim, devido ao rompimento de uma tubulação e consequente erosão causados pelas fortes chuvas. As rotas alternativas nesse caso são o Sistema Anchieta/Imigrantes, Rodovia dos Tamoios e Rodovia Oswaldo Cruz.

O Departamento Hidroviário informou que a travessia Guarujá/Bertioga está paralisada, desde a tarde deste domingo, 19, por conta da maré e dos ventos fortes. A medida é necessária para garantir a segurança dos usuários.

Como avaliar se estou em risco?

Fique atento a rachaduras e trincas no seu imóvel. Procure um terreno ou andar mais alto. Feche portas e janelas da casa caso seja necessário o abandono. Ao evacuar uma residência, feche os registros de gás e água.

Quanto tempo o resgate pode demorar?

O mau tempo dificultou o acesso de helicópteros para o socorro de feridos. O acesso por barco também estava impossibilitado pela forte ressaca. Para ajudar o apoio às vítimas, o Exército disponibilizou duas aeronaves para socorrer as vítimas e técnicos do Batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba atuarão nos trabalhos de desobstrução da BR-101.

Quais são as demais cidades onde há riscos por causa das chuvas?

Cinco cidades do interior de São Paulo estão em estado de emergência em decorrência das chuvas que atingem o Estado. Em Boituva, a medida foi decretada no sábado, 18, depois que o Rio Sorocaba transbordou. Sorocaba está em estado de emergência por 180 dias desde a sexta-feira, 17, depois que bairros urbanos ficaram alagados por temporais. Em Piedade, a situação de emergência entrou em vigor depois que um temporal causou a queda de um prédio e duas casas na área urbana. A Prefeitura de Salto de Pirapora publicou no sábado decreto de emergência. A cidade teve ruas e bairros alagados pelas chuvas. São Bento do Sapucaí, no Vale do Paraíba, que já estava em estado de emergência, voltou a ser atingida pelas chuvas, agravando a situação.

Como posso fazer doações?

O Fundo Social do Estado (FUSSP) começou a aceitar doações para as vítimas (alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas e em bom estado para uso). As entregas podem ser feitas no depósito do FUSSP da capital, localizado na Avenida Marechal Mario Guedes, 301, no Jaguaré, zona oeste paulistana. O recebimento das doações será realizado a partir desta segunda-feira, entre 12h e 17h e nos outros dias entre 8h e 17h.

Estadão Conteúdo