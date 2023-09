RS monta centro de operações, cadastra voluntários e orienta doações

Conforme o balanço da Defesa Civil mais recente, das 12h desta segunda (11), são 46 mortos e 46 desaparecidos no estado

Enquanto começam os trabalhos de reconstrução nos municípios do Vale do Taquari mais afetados pela enxurrada, o Governo do Rio Grande do Sul montou um cadastro para profissionais de saúde dispostos a atuar em hospitais, unidades de pronto atendimento e demais serviços de saúde da região.

Conforme o balanço da Defesa Civil mais recente, das 12h desta segunda (11), são 46 mortos e 46 desaparecidos no estado. Foram 93 municípios atingidos e 36 deles estão em situação de emergência. Muçum e Roca Sales têm o maior número de mortos -16 e 11, respectivamente.

O cadastro no site SOS Vale do Taquari é voltado a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros interessados. Ao se cadastrar, os profissionais compartilham seus dados pessoais com a Secretaria de Saúde do RS, suas formações e escolhem os dias e turnos em que estão disponíveis.

O cadastramento não quer dizer que o profissional será contatado e tampouco estabelece vínculo empregatício com o Governo do RS. Eles também não receberão remunerações. A ideia é que os municípios e as instituições de saúde entrem em contato conforme haja necessidade de ampliação ou substituição dos trabalhadores.

Nesta segunda, o governo do RS detalhou como funcionará o Centro Regional de Ação de Recuperação, estrutura no município de Encantado (RS) de onde serão comandadas as ações das secretarias daqui para frente. O vice-governador, Gabriel Souza (MDB) coordenará os trabalhos.

Nesta primeira etapa, o Centro Regional atuará para a normalização dos serviços essenciais. Questões como o restabelecimento de energia elétrica, comunicações, abastecimento de água, assistência social, atendimento em saúde e outros serviços terão atenção especial.

O Centro Regional também divulgou novas orientações para quem deseja fazer doações aos municípios atingidos. Conforme a Defesa Civil, a principal necessidade no momento é de materiais de limpeza.

Produtos, baldes, rodos, vassouras, escovas, luvas e botas de borracha são os itens mais úteis.

Não há mais necessidade de roupas ou de alimentos. Porém, estão sendo solicitadas fraldas, peças íntimas e roupa de cama, como lençóis e cobertores. Também ainda há necessidade de kits de higiene pessoal.

A Defesa Civil orienta que as pessoas doem kits prontos, para dispensar as etapas de triagem e montagem. Eles devem conter duas escovas de dente, um creme dental, um sabonete, um desodorante, um shampoo, um pacote de absorventes femininos, um aparelho de barbear e quatro rolos de papel higiênico.

As doações devem ser entregues nos armazéns A4, A5 e A6 do Cais do Porto, no Centro Histórico de Porto Alegre, ou no Parque João Batista Marchese, em Encantado.

Também em Porto Alegre recebem doações a Central de Doações da Defesa Civil do RS, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, e o Palácio Piratini, sede do governo estadual.

Em outros municípios do RS, doações podem ser feitas em quartéis da Brigada Militar, quartéis do Corpo de Bombeiros Militar, prefeituras e unidades do Sesc.

O Governo do RS estabeleceu ainda uma chave Pix para receber as doações em valores de pessoas e empresas que desejam repassar recursos. Além da chave do SOS Rio Grande do Sul, também é possível doar diretamente para as prefeituras mais atingidas.

AS CHAVES SÃO

SOS Rio Grande do Sul

PIX CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Cidade de Encantado – Associação Cultural Encantado

PIX CNPJ: 11.330.190/0001-21

Banco: Coop. Sicredi Região dos Vales

Cidade de Muçum – CDL Câmara de Dirigentes Lojistas

PIX CNPJ: 93.856.813/0001-69

Banco: Coop. Sicredi Região dos Vales

Cidade de Roca Sales – Gabinete do prefeito

PIX CNPJ: 88.187.935/0001-70

Banco: Caixa Econômica Federal