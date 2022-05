RN tem ‘intensidade nunca vista’ de raios e chuvas acima dos 100 mm

As chuvas começaram a atingir a região ainda na noite de terça (24)

As chuvas que atingem a região Nordeste do Brasil causaram estragos no estado do Rio Grande do Norte ao longo desta quarta-feira (25). Segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), chuvas acima de 100 milímetros foram registradas no estado. Na cidade de Mossoró, a precipitação foi superior a 120 milímetros.

As chuvas começaram a atingir a região ainda na noite de terça (24).

Em comunicado divulgado nas redes sociais do Governo do Rio Grande do Norte, o meteorologista Gilmar Bristot afirmou que toda a faixa litorânea leste do nordeste foi atingida pelas chuvas. “Tivemos ocorrência de muita chuva, acompanhada de trovoadas, descargas elétricas de uma intensidade nunca vista antes para esta região”, afirmou.

Uma ponte que passava por cima do riacho do Umbuzeiro, no município de Poço Branco, desmoronou e bloqueou o acesso a alguns distritos. Em comunicado divulgado nas redes, a prefeitura da cidade informou que estradas estavam “impróprias para o tráfego do transporte escolar”. Por isso, o serviço de transporte foi suspenso para os distritos de Pousa e Alto Vermelho até a segunda-feira (30).

Na cidade de Parnamirim, o momento em que um raio cai durante as fortes chuvas e assusta moradores foi registrado e divulgado nas redes sociais. Em Assú, um vídeo com moradores caminhando pelo centro com água na cintura também foi divulgado.

A previsão é de que a chuva continue atingindo todas as regiões do estado amanhã. Na sexta-feira, pancadas de chuva também são esperadas para a parte oeste potiguar.