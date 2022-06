RJ tem transmissão local de varíola dos macacos

A pasta confirmou mais dois casos na cidade: são dois homens, de 25 e 30 anos, que não viajaram ao exterior nem tiveram contato com viajantes

O secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Rodrigo Prado, informou, nesta sexta-feira (24), que a capital fluminense já enfrenta transmissão local da varíola dos macacos, causada pelo vírus munkeypox.

Na noite de ontem (23), a pasta confirmou mais dois casos na cidade do Rio: são dois homens, de 25 e 30 anos, que não viajaram ao exterior nem tiveram contato com viajantes.

“Os pacientes não têm histórico de viagem nem histórico de contato com ninguém que viajou. Sendo assim, se configura transmissão local. Ao todo, são três casos confirmados no município”, disse o secretário.

Segundo Prado, os pacientes confirmados com a varíola dos macacos estão em isolamento domiciliar e fazem tratamento dos sintomas. “Vamos fazer o acompanhamento e monitoramento desses pacientes e dos seus contatos”, afirmou.

No total, o Brasil já registrou 16 casos da doença. Sendo que dez estão em São Paulo, quatro no Rio de Janeiro e dois no Rio Grande do Sul.

As informações são da Agência Brasil