Rio Tocantins sobe a 12 m e já deixa mais de 2 mil famílias desabrigadas

A Defesa Civil tem feito a entrega de benefícios eventuais como cestas básicas para as famílias acolhidas nos abrigos

O rio Tocantins atingiu a marca de 12,07 metros nesta quinta-feira (24), segundo a Defesa Civil. O nível de água está dois centímetros acima do dia anterior e as famílias tem buscado apoio.

De acordo com informações da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, estão sendo realizadas, com apoio do Exército, em média, dez mudanças diariamente, desde sábado (19). O órgão também tem feito a entrega de benefícios eventuais como cestas básicas para as famílias acolhidas nos abrigos.

De acordo com o boletim da corporação de ontem (23), foram registradas 1.051 famílias nos 23 abrigos públicos e 2.485 famílias desalojadas. E ainda, 797 famílias ribeirinhas e 862 famílias ilhadas, que permanecem em suas residências no piso superior.

“Estamos atendendo a população desabrigada e também as famílias que estão desalojadas coma entrega de cestas básicas e outros benefícios”, explicou Marcos Andrade, Assessor da Defesa Civil.

Em janeiro, o nível do rio já havia atingido a marca de 13,04 metros, ou seja, sete metros acima do habitual. Na ocasião, a prefeitura de Marabá classificou o ocorrido como “um dos maiores desastres locais naturais dos últimos dez anos”.

Embora o nível do rio continuasse subindo, algumas pessoas contrariam as recomendações das autoridades públicas e, temendo que seus pertences fossem furtados, permaneceram em suas casas, em áreas de risco por onde a água já avança.