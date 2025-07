Rio-Niterói ganha apoio de Lula por Jogos Pan-Americanos e traça estratégia por votos

ALEXANDRE ARAUJO

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, se reúne nesta terça-feira (01) com Guilherme Schleder, seu secretário de Esportes. Em pauta estão as estratégias para conseguir votos para a candidatura conjunta de Rio e Niterói à sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031.

BASTIDORES

Nos próximos dias 7 e 8, Schleder estará em Assunção -a capital paraguaia é a adversária nesse disputa -, onde vai apresentar o projeto de candidatura. Em outubro, uma comitiva da Panam Sports, responsável pela organização dos Jogos, visitará o Brasil, antes de dar o veredicto sobre qual será a sede.

Rio e Niterói estão se movimentando nos bastidores. Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, Schleder e Eduardo Cavaliere, vice-prefeito do Rio, estiveram em Brasília há duas semanas, durante a Cúpula Brasil-Caribe, e iniciaram, presencialmente, a campanha -e contaram com o apoio do presidente Lula.

A Panam Sports confirmou a candidatura Rio/Niterói no começo de fevereiro. Dias antes, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) havia indicado a dupla como representante brasileira no pleito – Rio de Janeiro/Niterói foi candidata única. A cidade de São Paulo também pleiteava o posto, mas desistiu de concorrer.

No programa apresentado, há planos para o uso de instalações da Rio-2016. Os esportes foram distribuídos por cinco zonas: Barra, Copacabana, Deodoro, Porto Maravilha e Niterói. Maratona e uma das provas de ciclismo vão contemplar as duas cidades-sede.

Entre as propostas de infraestrutura está a linha 3 do metrô, que vai ligar Rio a Niterói. Além disso, a ampliação da rede de VLT e a conversão gradual dos corredores de BRT para VLT.

A despoluição da Baía também é citada no projeto. Ela volta à pauta antes de um grande evento esportivo, e foi uma das promessas não cumpridas para os Jogos Olímpicos Rio-2016 – a meta era despoluir 80% do local, que recebeu provas de vela.