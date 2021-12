Rio na Bahia transborda e peixes vão parar no aeroporto

O caso ocorreu após o volume do rio Cachoeira, que corta a cidade, subir por causa das fortes chuvas que atingem a região

Logo após um temporal que vem alagando as cidades no sul da Bahia, começaram a aparecer peixes na pista do aeroporto de Ilhéus, no sul da Bahia, neste sábado (25). O caso ocorreu após o volume do rio Cachoeira, que corta a cidade, subir por causa das fortes chuvas que atingem a região.

Por meio de nota, a Socicam, empresa que administra o terminal aéreo, disse que até as 17h deste sábado, 14 peixes tinham sido encontrados na pista. A situação não impactou as operações de voos. Sob orientação da equipe de Meio Ambiente do aeroporto, os Bombeiros do Aeródromo atuaram no manejo adequado dos animais.