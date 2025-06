Rio Grande do Sul tem alerta vermelho para chuva intensa nesta semana

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Entre abril e maio de 2024, o Rio Grande do Sul viveu o que é considerada a sua maior tragédia climática, quando chuvas fortes e enchentes afetaram cerca de 2,3 milhões de pessoas em 471 municípios, causando quase 200 mortes. Ainda é cedo para fazer alarde, mas um cenário parecido está se formando nesta semana no estado.

O risco de chuvas extremas é tão grande que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho desta terça (17) até quinta (19) para acumulado de chuva em grande parte do estado, com precipitação superior a 100 mm por dia, além do alerta laranja englobando toda a região, com previsão de 50 mm a 100 mm por dia.

Assim, de acordo com a Defesa Civil do estado, desta segunda-feira (16), quando começou a chover, até sexta (20), os acumulados de precipitação esperados deverão variar entre 160 e 250 mm no Oeste, nas Missões, no Noroeste, no Centro, na Campanha e no Sudeste gaúcho. Já na Costa Doce, no Litoral Médio e em parte dos Vales e da região metropolitana de Porto Alegre, ficarão entre 100 e 150 mm. Nas áreas de fronteira com o Uruguai, Sul e Nordeste, os acumulados deverão variar entre 40 e 100 mm.

Segundo o Inmet, a média de chuva na capital gaúcha para o mês de junho é de 115 mm. Então, em cinco dias a previsão é de precipitação superior ao de todo o período.

“Em função da previsão de altos volumes de chuva, há risco de ocorrências de alagamentos em perímetros urbanos e enxurradas, cheias e inundações de arroios e pequenos rios que não possuem monitoramento, além de elevação em rios maiores, que devem variar entre limiares de normalidade e atenção para inundação”, destaca a Defesa Civil.

A partir de quarta, há risco de inundação para os rios Ibirapuitã (em Alegrete), Santa Maria (em Rosário do Sul) e Jacuí (em Cachoeira do Sul).

Segundo a Defesa Civil gaúcha, essas chuvas são provocadas pela atuação de uma região de baixa pressão aliada ao fluxo de umidade vindo do norte do país, o que favorece chuva moderada a forte, acompanhada de raios e temporais isolados com queda de granizo.

Na região metropolitana de Porto Alegre, onde o lago Guaíba inundou grande parte das cidades no ano passado, a MetSul alerta para possível inundação das ilhas da capital a partir do fim de semana, com a chegada do volume de água dos rios da serra.

“Considerando os volumes muito altos indicados para a bacia do rio Jacuí e que vai chover em todas as bacias da serra, mesmo que não excessivamente, há risco médio a alto de cheia do Guaíba em Porto Alegre entre o final da semana e o começo da próxima, com possibilidade de alagamentos nas ilhas da capital”, diz a MetSul.

A Defesa Civil realizou, nesta segunda, uma reunião de seu gabinete de crise para se preparar para os próximos dias. Além disso, está trabalhando na articulação com os municípios onde há riscos de alagamentos e inundações para que acionem seus planos de contingência e estabeleçam medidas de prevenção. Os últimos avisos e alertas da Defesa Civil podem ser conferidos no site do órgão.