Resultado da chamada regular do Sisu será divulgado nesta terça (22)

O horário em que os aprovados serão conhecidos não foi informado pelo MEC (Ministério da Educação)

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada), programa que oferece vagas em universidades públicas brasileiras, divulga na terça-feira (22) os resultados da chamada regular. O horário em que os aprovados serão conhecidos não foi informado pelo MEC (Ministério da Educação).

As inscrições foram realizadas entre 15 de 18 de fevereiro e contemplam quem prestou o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) mais recente e não tirou zero na redação.

Só são aprovados no Sisu 2022 os candidatos que alcançaram a nota de corte de um dos cursos para o qual se cadastraram -ou seja, quem obteve uma nota igual ou maior à nota mínima definida para aquele curso.

O resultado ficará disponível no boletim do candidato, acessado por meio do site do programa, nas instituições que participam e por meio da central de atendimento do Ministério da Educação, no telefone 0800-616161.

LISTA DE ESPERA

O candidato que não foi selecionado para nenhuma das suas opções de curso pode manifestar interesse para integrar a lista de espera. Isso significa que quem foi selecionado para a primeira ou segunda opção de curso, mesmo que não efetue a matrícula, não poderá se inscrever na espera.

Para se cadastrar na fila, o candidato deve acessar o sistema e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera de um dos dois cursos para o qual se inscreveu.

Há um período específico para o cadastro, então o interessado deve se manter atento aos prazos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cabe às instituições de ensino a divulgação dos resultados das listas de espera, portanto os candidatos devem ficar atentos às chamadas feitas em seus respectivos sites.

CALENDÁRIO

Resultado da chamada regular: 22 de fevereiro

Prazo para lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março

Convocação lista de espera: 10 de março