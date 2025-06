Relembre seis acidentes de balão da última década

JULLIA GOUVEIA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O acidente de balão que deixou uma pessoa morta em Capela do Alto (SP) no último domingo (15) é uma ocorrência rara no país.

Nos últimos dez anos, apenas dois acidentes de balão foram oficialmente registrados no Painel de Ocorrências Aeronáuticas na Aviação Civil Brasileira -a plataforma inclui os casos considerados mais graves, nos quais é necessário uma investigação pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

O primeiro aconteceu em 2017, também em Iperó (SP), cidade da qual saiu o balão que caiu no domingo.

O balão levantou voo do centro de balonismo da cidade e a lona começou a pegar fogo. O piloto precisou fazer um pouso de emergência, mas saiu ileso.

O segundo foi em novembro de 2023. Um balão que transportava turistas colidiu com um paredão de pedras na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás (GO). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. A ocorrência está sendo investigada pelo Cenipa e foi classificada como o único incidente grave envolvendo balões no país nos últimos dez anos.

A Prefeitura de Boituva (SP), cidade vizinha ao acidente e que leva o título de Capital Nacional do Paraquedismo e Balonismo Turístico, determinou medidas administrativas para prevenir acidentes futuros. Entre elas, está a notificação de todas as empresas de balonismo para que enviem documentos atualizados, a publicação de uma minuta que regula o aeroturismo no município e um portal de consulta pública, que disponibilizará as empresas cadastradas e a previsão do tempo.

Apesar do painel ter apenas esses dois casos, outros acidentes envolvendo balões também aconteceram no país nos últimos dez anos. Veja a seguir alguns desses casos

Conheça seis acidentes de balão que aconteceram na última década

2023: Incidente grave de balão na Chapada dos Veadeiros

Um balão que levava turistas se chocou contra um paredão de pedras em novembro de 2023, na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás (GO). Pelo menos duas pessoas se feriram. A ocorrência é investigada pelo Cenipa e classificada como o único incidente grave de balão do país nos últimos dez anos.

2023: Balão cai com nove em Santa Catarina

Em abril de 2023, um balão saiu de Praia Grande (SC) e caiu com nove pessoas em Morrinhos do Sul (RS), na divisa entre os dois estados. Dois passageiros sofreram fraturas, entre eles uma mulher de 37 anos com politraumatismos, incluindo na coluna lombar e no tórax. Todos foram socorridos no local e não houve mortes.

2023: Queda de balão deixa três feridos em Santa Catarina

Em janeiro de 2023, um balão que caiu entre Praia Grande (SC) e São João do Sul (SC) deixou o piloto e um casal de turistas feridos. O acidente também causou um incêndio vindo do cilindro de propano do veículo, contido pelos bombeiros.

2022: Balão de turismo cai em plantação de cana em Boituva (SP)

Um balão com nove pessoas caiu numa plantação de cana em maio de 2022. Saído de Boituva (SP), cidade que leva o título de capital nacional do balonismo turístico, o balão tombou com uma forte rajada de vento quando se preparava para pousar. Quatro ficaram feridos, sendo um em estado grave.

2017: Balão com 11 pessoas cai em Pindamonhangaba (SP)

Um balão com dez passageiros e um piloto saído de Campos do Jordão (SP) caiu em novembro de 2017, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. De acordo com a empresa que realiza o serviço, o veículo enfrentou um vento desfavorável e não pôde pousar no tempo previsto de uma hora. Após duas horas de vôo, o gás acabou e o balão pousou na mata, sendo resgatado pelos bombeiros em seguida. Ninguém se feriu.

2017: Balão pega fogo em Iperó (SP)

Em julho de 2017, o balão decolou do centro de balonismo da cidade e a lona sofreu um princípio de incêndio. Diante da situação, o piloto realizou um pouso de emergência e não se feriu. O caso está sendo investigado pelo Cenipa.