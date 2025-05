Reitor da PUC-Rio que previu escolha de papa diz que Francisco deu sinais

ITALO NOGUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O reitor da PUC-Rio, padre Anderson Antônio Pedroso, acertou semanas antes do conclave a escolha do cardeal Robert Prevost, 69, como sucessor de Francisco, apesar do agora papa Leão 14 não estar entre os mais cotados na ocasião.

Para Pedroso, a principal indicação de que Prevost poderia ser escolhido foi a elevação do americano, em fevereiro, a cardeal-bispo da Diocese Suburbicária de Albano, um dos mais importantes prelados da Igreja Católica. Em janeiro de 2023, ele já havia sido nomeado por Francisco prefeito do Dicastério para os Bispos.

“Os cardeais-bispos são seis, dez, não são muitos. Eles são escolhidos diretamente pelo papa e governam a Igreja de maneira especial. Eles estão sempre no final da fila, mais próximos do papa, quando entram em posição. Eles têm predominância e grandes responsabilidades”, disse Pedroso.

“O papa, embora já tivesse um certo número de cardeais-bispos, fez o Prevost cardeal-bispo de fevereiro. Eu prestei atenção nesses sinais”, disse o reitor da PUC-Rio.

A previsão de Pedroso foi divulgada pelo advogado Ronaldo Lemos no WebSummit há duas semanas, no Rio de Janeiro, durante a pré-estreia do podcast Neural, a ser lançado pela Folha de S.Paulo.

“Antes de vir gravar, estava com o reitor da PUC, o padre Anderson. Ele acabou de voltar de Roma e me deu uma fezinha fantástica. Na visão dele, vai ganhar o Prevost, que não aparece nas listas do Polymarket [casa de apostas]”, disse Lemos.

Pedroso disse também que pesou para a análise o perfil distante de polêmicas. “Quando eu o conheci pessoalmente, senti que era um homem espiritual. A maneira dele olhar, a maneira de falar, um homem despojado daquelas políticas. Uma pessoa profunda, que não tinha vaidade”, afirmou.

O reitor e o novo papa estiveram juntos na Sexta-Feira Santa, em 18 de abril, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Eles conversaram sobre o Congresso das Universidades Íbero-Americanas que será realizado no fim de maio, na PUC-Rio, organizado pela Rede de Universidade para o Cuidado da Casa Comum (RUC).

“Fui conversar com ele porque ele é nosso apoiador. Na logo do congresso tem ali o apoio do dicastério que é da responsabilidade dele. Então eu fui falar com ele sobre isso e também porque ele tem muita preocupação com a democracia na América Latina”, afirmou o reitor.

Criada em 2016, a RUC foi inspirada pela Encíclica Laudato Si’ (Louvado Sejas), escrita pelo papa Francisco no ano anterior como um alerta ao agravamento da crise climática. A escolha da PUC-Rio como sede do encontro se deu na esteira da COP-30 a ser realizada em Belém.