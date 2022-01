Queda de muro força saída de mais de 100 famílias de prédio no Maranhão

A queda da estrutura, ocasionada pelas fortes chuvas que atingiram a área, derrubou as paredes de alguns dos apartamentos térreos

Mais de 100 famílias tiveram que sair de casa após o muro de contenção de um edifício residencial desabar na cidade de São Luís, no Maranhão, na noite de quarta-feira (26).

A queda da estrutura, ocasionada pelas fortes chuvas que atingiram a área, derrubou as paredes de alguns dos apartamentos térreos do Residencial Piancó IX e chegou a deixar quartos à mostra.

O espaço foi evacuado para que uma equipe de engenheiros avaliasse os danos estruturais causados ao edifício. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Maranhão, 141 famílias foram levadas para a casa de parentes ou amigos e estão desalojadas. Sem ter para onde ir, outras três famílias precisaram ser alocadas para abrigos da Defesa Civil.

Em nota, o governo do Maranhão informou que o local era “ocupado irregularmente”, passando por medidas jurídicas de reintegração, o que dificultaria o mapeamento das famílias atingidas.

Além da análise da estrutura do edifício, na tarde de hoje a Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano do estado teria feito a impermeabilização da área e o escoramento de estruturas do local.

Ainda não há previsões de quando ou se os moradores poderão voltar para suas casas.