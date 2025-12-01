Quase 20 mil ativam proteção contra abertura de conta no 1º dia de nova ferramenta do BC

NATHALIA GARCIA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Quase 20 mil pessoas sinalizaram que não desejam abrir novas contas em nome delas no primeiro dia de funcionamento da ferramenta lançada pelo Banco Central nesta segunda-feira (1º). O serviço -batizado de BC Protege+- tem como foco prevenir fraudes e reforçar a segurança do sistema.



O novo dispositivo, de adesão voluntária, permite o cidadão ativar a proteção contra a abertura de contas (corrente, poupança ou de pagamento pré-paga). Além disso, protege contra a inclusão fraudulenta do nome desse cidadão ou da empresa dele como titular ou representante em contas de terceiros.



A ferramenta foi apresentada pela diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, Izabela Correa, e pelo chefe do departamento de Atendimento Institucional, Carlos Eduardo Gomes.



“O BC Protege+ é, ao mesmo tempo, um serviço para cidadãos e um serviço que contribui para promoção da integridade do sistema financeiro. É, portanto, uma nova ferramenta de prevenção a fraudes e proteção ao cidadão junto ao sistema financeiro”, afirmou Correa.



Até as 18 horas, 19,5 mil pessoas ativaram a proteção na ferramenta, que foi disponibilizada ao público às 10h. Foram realizadas 760 mil consultas de instituições financeiras ao sistema para verificar a preferência dos clientes e, do total, 456 contas deixaram de ser abertas nesse período.



Cerca de 5 horas após o lançamento, o número era de 7.800 pessoas e 500 mil consultas. “Esses números crescerão, nós acreditamos, de forma muito rápida nos próximos dias com a divulgação do sistema”, disse o chefe do departamento de Atendimento Institucional do BC na apresentação do dispositivo.



A criação da funcionalidade foi anunciada pela autoridade monetária em maio. Como mostrou a Folha de S.Paulo, essa era uma das prioridades da agenda regulatória para o biênio 2025-2026.



De acordo com a diretora do BC, a expectativa é de redução de golpes e fraudes em relação à abertura de contas e fortalecimento da credibilidade das instituições e do próprio sistema financeiro nacional.



“Mais segurança também para quem já foi vítima de vazamento de dados. Essas pessoas, em relação ao sistema financeiro, também têm seus dados mais protegidos no que diz respeito à abertura de contas. Menos prejuízos, além de financeiros, para cidadãos e empresas, também emocionais”, disse Correa.



O Brasil teve 32 milhões de pessoas ameaçadas ou chantageadas por dados vazados em um ano, mostrou a segunda edição da Pesquisa de Vitimização e Percepção da Segurança Pública no Brasil, realizada pelo Datafolha e encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A situação gerou um prejuízo estimado de R$ 24,2 bilhões.



“Essa ferramenta de proteção vai além de golpes e fraudes porque vai também impedir aquelas contas indesejadas ou aqueles eventuais processos que não são muito transparentes”, afirmou Gomes.



O cidadão poderá ativar ou desativar a opção a qualquer momento e pelo tempo que desejar. O sistema mostrará os movimentos realizados, bem como as consultas feitas por instituições financeiras sobre a possibilidade de abertura de novas contas no nome do cliente.



A expansão do sistema para outras modalidades é discutida pela equipe técnica do BC, segundo Gomes.

“Se a gente tiver uma adesão da sociedade a essa ferramenta, nós vamos passar a outros produtos. Nós temos discussões relacionadas a chaves Pix, à operação de crédito, a cartão de crédito. Nós vamos ter que verificar qual desses produtos é mais relevante a gente ter proteção, vamos precisar conversar com instituições financeiras para ver o nível de complexidade de cada um”, disse.



COMO FUNCIONA O BC PROTEGE+

Para empresas, o serviço está disponível para sócios, representantes e colaboradores devidamente cadastrados no módulo de empresas da plataforma gov.br.

Cidadão acessa a área logada do Meu BC com sua conta gov.br nível prata ou ouro com verificação em duas etapas habilitada;

Clica no botão Gerenciar a proteção no card BC Protege+;

Ativa a proteção no card Contas – abertura e inclusão;

Antes de abrir uma conta ou incluir um titular ou representante em uma conta, a instituição deve consultar opção registrada para o CPF ou CNPJ; se a proteção estiver ativada, ela não poderá fazer a contratação;

O cidadão pode ativar e desativar a proteção a qualquer momento, inclusive durante a jornada de contratação;

O cidadão também pode ver qual instituição realizou a consulta dos seus dados no sistema;