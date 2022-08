Quadrilha do Pix usava fotos de menina de 13 anos em app para atrair vítimas

Cinco homens e uma mulher foram detidos sob suspeita de manter dois homens em cárcere privado por mais de 24 horas

Maria Tereza Santos

São Paulo, SP

Suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em aplicar golpes pelo sistema Pix foram presos em flagrante na região de Pirituba, zona norte de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (9).

Segundo a polícia, o grupo marcava encontros falsos em um aplicativo de relacionamentos usando a foto de uma menina de 13 anos para atrair as vítimas.

Cinco homens e uma mulher foram detidos sob suspeita de manter dois homens em cárcere privado por mais de 24 horas em uma casa no bairro Jardim Rincão. A garota menor de idade cujas fotos seriam utilizadas para aplicar o golpe foi apreendida. A informação, publicada primeiramente pelo site G1, foi confirmada pela reportagem.

As vítimas não se conheciam e foram levadas ao local de maneiras diferentes. Uma delas disse ter caído no golpe após marcar o encontro falso, acreditando que as fotos usadas no aplicativo eram de uma pessoa maior de idade. Após ser libertado pelos criminosos, ele procurou a polícia para fazer a queixa e informou o local do cativeiro.

Chegando lá, os policiais militares encontraram o outro rapaz e o resgatou. Ele contou ter sido abordado pelos criminosos quando passava de carro pela região e foi levado para a mesma residência.

Durante o período em que estiveram lá, as duas vítimas foram agredidas e tiveram o dinheiro de suas contas bancárias desviado, através das transferências por Pix.

Os adultos suspeitos foram levados para o 33ª DP (Distrito Policial), na Vila Mangalot, que investiga o caso.